Ben l'air de rien c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé ce matin en revisionnant un peu ce qui avait été montré hier chez Microsoft.



Je m'explique, mis à part Halo/Gears/Forza/Crackdown, tous les autres titres présentés sont multi-supports et pourront être retrouvés sur PS4/PC/Switch.



D'autant plus que pour les exclus MS citées plus haut, faut pas s'attendre à les voir débarquer avant un an minimum pour les plus rapides.



Qui plus est, j'ai l'impression que les jeux qui ont réellement retenu l'attention du publique ne sont pas du tout les exclus chez MS. Sans être rabat-joie, du Gears/Halo/Forza on en a bouffé dans tous les sens.

Certes ces exclues sont indiscutablement de qualité, mais ce qui a le plus "hypé" le plublic ce sont je trouve des jeux comme Sekiro, DMC5, Cyberpunk. Il n'y a aucune originalité ou prise de risque du côté de MS est ca c'est indéniable.



Perso je ne suis "pro" aucune enseigne. Je suis au contraire pour le dépassement personnel constant des constructeurs, provoqué par une concurence mutuelle constamment entretenue. Car au final c'est cette façon de voir les choses qui nous permet à nous joueurs d'être les vrais gagnants. Je veux juste des jeux toujours meilleures, rien à cirer de qui a les plus grosses.



Cependant je pense que ce soir Sony va frapper un grand coup. Car niveau exclu ia pas à chier ils sont bien plus fort et ont plus de matière que MS avec des jeux tel que Death Stranding, Days Gone, The Last Of Us 2, Spider-man. Ajoutant à cela toutes les surprises que l'on aura + tous les autres jeux déjà présentés multi-support.



Au final vous en pensez quoi? Je suis le seul à ressentir cela?