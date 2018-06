À quelques jours seulement du Nintendo Direct de l’E3 2018, il est grand temps moi de vous livrer mes attentes concernant le futur de la Nintendo Switch. La dernière née de la firme de Kyoto a su me conquérir ainsi que de nombreux joueurs, et possède déjà un catalogue bien fourni. Il y a cependant encore beaucoup de licences, nouvelles comme anciennes, qu’on aimerait bien voir débarquer sur la console. Voici donc mes attentes pour ce Nintendo Direct et les mois à venir.Teasé lors du dernier Nintendo Direct, Super Smash Bros pour la Switch est sans doute l’un des jeux les plus attendus du moment. Il est donc évident qu’une grosse partie du de la présentation portera dessus. Nintendo a déjà annoncé que le jeu serait disponible courant 2018, il est donc fort probable qu’il ne s’agisse que d’une amélioration de la version Wii U – déjà excellente -, comme on a déjà pu le voir avec Mario Kart 8 Deluxe.Animal Crossing est une licence très appréciée et très attendue sur Switch. Cependant, j’avoue avoir quelques doutes concernant une présentation du titre cette année. Je l’attends cependant avec impatience. L’opus New Leaf sur 3DS était déjà excellent et profiter d’une nouvelle version avec toujours plus d’options et des graphismes haute définition, me mettent déjà l’eau à la bouche.Licence de Nintendo ressortie du placard pour la 3DS avec l’excellent Kid Icarus Uprising, j’aimerais énormément revoir Pit sur nos écrans. Cet opus avait malheureusement été trop sous-côté par rapport aux réelles qualités du jeu – scénario, graphismes, musiques, dialogues, multi… – ainsi que son originalité. Une nouvelle aventure en haute définition serait donc plus qu’appréciable. De plus, la précision du gyroscope des JoyCons permettrait de profiter d’un excellent gameplay pour viser, comme ce que propose actuellement Splatoon. Je pense malheureusement qu’on ne reverra pas cette licence de sitôt, d’autant plus que Nintendo a créé Splatoon comme fer de lance du TPS – jeu de tire à la troisième personne – pour ses consoles. Et si la firme ne prévoit pas de nouveau Kid Icarus, pourquoi ne pas faire un remake de la version 3DS en HD ? Nintendo est pourtant passé pro en la matière… Quoiqu’il en soit, je croise les doigts !Licence du plombier moustachu tournant un peu en rond, il faut l’admettre, la saga Super Mario Bros reste une référence sur les consoles Nintendo. Malgré une certaine redondance, il s’agit d’un jeu extrêmement plaisant à jouer, et qui témoigne à chaque opus, du génie de Nintendo en ce qui concerne le gameplay et le level design. Je fais donc confiance à la marque pour qu’elle nous concocte un nouvel épisode, avec si possible, un peu d’originalité…Référence en matière de « party game », Mario Party est encore une licence historique qui fait son apparition sur presque chaque console de Nintendo. Mais qu’on apprécie énormément, notamment lorsque celle-ci se renouvelle. Un nouveau Mario Party sur Switch serait donc bienvenue et les nouveautés matérielles de la console – liées aux JoyCons – font déjà bouillir, j’en suis sûr, l’inventivité des concepteurs de Nintendo.Evidemment, comme la plupart des joueurs, j’aime quand Nintendo surprend. Alors pourquoi pas une nouvelle licence ? Ceci m’étonnerait mais sait-on jamais.Cela ne semble pas être dans les projets de Nintendo d’offrir une Console Virtuelle sur Switch. Non, Nintendo préfère se focaliser sur ses NES, Super NES et probable N64 Mini. Il serait cependant très sympa de pouvoir profiter de la modularité de la console pour apprécier des titres allant de la NES à la Wii U en passant par les GameBoys et autres consoeurs. N’ayant pas eu la Wii U, je fais partie de ces joueurs qui rêveraient de pouvoir accéder à l’essentiel de – l’excellente – ludothèque de la console à un prix raisonnable, sur Switch. En effet, pourquoi ne pas proposer sur l’eShop des jeux comme Super Mario 3D World, Zelda Wind Waker HD et bien d’autres, moyennant une vingtaine d’euros ? Ceci permettrait de redonner une chance à ces excellents titres qui ont souffert de l’échec commercial de la Wii U…Nintendo nous a proposé un chef d’oeuvre avec Zelda : Breath of the Wild sur Switch, alors je pense que le prochain opus inédit de la saga ne sera pas pour tout de suite. En attendant, j’aimerais beaucoup voir débarquer des versions HD pour Zelda : Skyward Sword mais aussi Wind Waker et Twilight Princess, le travail étant déjà fait pour les derniers cités. Je préfèrerais largement ça à un énième opus d’Hyrule Warriors…Par ailleurs, j’aimerais que l’application Switch Online disponible sur smartphone soit un peu plus complète et ouverte à plus de jeux. Le fait de pouvoir accéder à ses stats ou de créer des parties depuis son smartphone est très intéressant et j’espère que Nintendo y travaille, notamment avec l’arrivée du online payant cette fin d’année.Et vous ? Quelles sont vos attentes pour la Nintendo Switch ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ! Sinon, rendez-vous le mardi 12 juin pour faire le plein d’annonces de la part de la firme nippone.