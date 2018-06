En conclusion de la conférence Microsoft à l'E3 , Phil Spencer a confirmé à l'assistance qu'un nouvel hardware Xbox était bien en développement du côté de Microsoft, ainsi qu'un service de streaming de jeux.Ce n'est pas vraiment une surprise, mais nous en avons bien la confirmation : une nouvelle Xbox est actuellement en cours de développement. La confirmation est venu de la bouche de Phil Spencer lui-même, à travers une déclaration on ne peut plus claire :Nous n'en saurons pas plus si ladite architecture, et encore moins sur une éventuellement fenêtre de lancement, mais cela suffira sans aucun doute à faire couler beaucoup d'encre.Par ailleurs Phil Spencer a annoncé qu'un service de streaming de jeux était lui aussi en développement, et qu'il permettrait de diffuser des "jeux de qualité console sur n'importe quel appareil", qu'il s'agisse de consoles, de PC ou de mobiles.Vous le sentez la next gen dans 18 mois.D'ailleurs bizzarement halo et cyberpunk n'ont pas de fenêtre de lancement (cross gen ? )