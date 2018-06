1) 343 Industries sur le jeu :

Lien du communiqué :

2) Un nouveau moteur graphique :

3) Un français à la tête de la direction artistique :

4) Le trailer est en temps réel :

5) Inviter les nouveaux joueurs dans la franchise :

6) Halo 6 ou Halo Infinite ? :

7) A l'écoute de la communauté :

Wesh everyone ! J'espère que vous avez passé une bonne conférence hier soirPour les fans de Halo, voici quelques informations en déca du trailer de Halo Infinite présenté à l'E3 hier soir :C'est bien 343 Industries qui s'occupe de ce nouvel épisode de Halo. Le studio l'a confirmé sur son blog, ajoutant néanmoins qu'une partie de l'équipe restait sur le développement de mises à jour pour Halo 5 : Guardians, et Halo : Master Chief Collection. Halo Wars 2, lancé en début d'année 2017, fut développé par Creative Assembly.Avec Halo Infinite, 343 Industries inaugure un tout nouveau moteur graphique, le Slipspace Engine. Selon Chris Lee, le responsable du studio, la démo présentée à l'E3 représente « le point culminant de plusieurs années de travail et de passion de plusieurs centaines de personnes. »Ce moteur se veut ambitieux, et toutes cette technologie est développée en parallèle de Halo Infinite, « pour réaliser nos objectifs. »Et petit détail d'importance : le Chief aura un nouveau casque.Le nouvel univers artistique du jeu, moins réaliste que les précédents épisodes, on le doit à Nicolas Bouvier (alias Sparth), qui a œuvré sur Halo 5, Prince of Persia, Assassin's Creed ou encore Rage. Auparavant, il a également travaillé sur Alone in the Dark 4 et Cold Fear, un pedigree particulièrement prometteur pour la suite de la saga« Tout ce que vous voyez se déroule en temps réel » précise 343 Industries. Les effets de lumière, de poussières, de particules et plus généralement l'ensemble de la démo, ont donc été réalisé avec le nouveau moteur du jeu, le Slipsace Engine.« L'objectif de toute l'équipe de 343 Industries est de créer un superbe jeu pour nos fans, qui invite également de nouveaux joueurs au sein de notre franchise, » indique le studio.Il promet également « des orientations nouvelles et inattendues, » ce qui pose question quant à savoir à quel niveau il s'agit d'élargir le rayonnement de la franchie. Halo 5 a beaucoup été critiqué car il laissait les nouveaux joueurs de côté, Halo Infinite peut donc être un bon moyen de les réintégrer.On ne sait pas pourquoi cet épisode n'est pas appelé Halo 6, mais Halo Infinite. Du peu d'infos que l'on a sur le scénario, c'est qu'il se déroulera après les événements de Halo 5, et qu'il mettra en scène le Master Chief :« Halo Infinite continuera sa saga. »EDIT -> On sait la raison (merci à Cajp45 de l'info) : https://www.halo.fr/news/11225/halo-5-guardians-sera-le-dernier-halo-numerote/ Avec Halo Infinite, 343 Industries va consulter régulièrement la communauté de joueurs. Cela commence maintenant avec les retours attendus sur les réseaux sociaux par les développeurs. A l'avenir, le studio va également utiliser le programme de test initié avec Halo : The Master Chief Collection.