Voici des Images du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Activision et FromSoftware ont dévoilé le jeu Sekiro : Shadows Die Twice hier à la conférence Microsoft, bien que d'abord dévoilé subtilement durant les The Game Awards 2017. Le titre d'Hidetaka Miyazaki sortira en 2019 sur Ps4, Xbox One et PC.Source : https://www.dualshockers.com/sekiro-shadows-die-twice-screenshots-details/