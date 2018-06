Voici le Résumé de la Conférence Bethesda de l’E3 2018 :Après une petite blague sur les fuites de Walmart, Rage 2 a ouvert la conférence.On poursuit avec The Elder Scrolls Legends, disponible sur PC, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch. .The Elder Scrolls online aura droit à son Summer Set.Le prochain DOOM, intitulé Eternal, est en développement.On passe ensuite à Quake Champions, gratuit pendant quelques jours.Un DLC pour PREY, Moon Crash, a été annoncé.L'extension Wolfenstein YoungBlood sortira l’année prochaine.On passe ensuite à Fallout 76. Sa sortie est prévue pour le 14 novembre 2018. Fallout Shelter est maintenant disponible sur Ps4 et Nintendo Switch.The Elder Scrolls Blades a été annoncé. Il sort dans la foulée, gratuitement.Le jeu Starfield a été discret.The Elder Scrolls VI clôture cette conférence. Rendez-vous à 19 heures pour la Conférence Square-Enix…Source : https://www.resetera.com/threads/bethesda-e3-showcase-2018-ot-watch-this-space.48129/