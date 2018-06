Microsoft

Microsoft à enfin déballé sa conférence. Qu'en dire ? A mon sens c'est une très bonne conférence, riche en jeux que ce soit quantité ou variété, bien rythmée, mais qui à l'instar de celle de l'an dernier aurai pu être carrément meilleure à peu de choses près : une ou deux grosses annonces exclusives de plus qui la fasse sortir du lot et un peu moins de fps/action univers post apo et consorts !! Car en l'état, malgré tout le bon qui en ressort il manque quand même un petit quelque chose pour la rendre vraiment excellente.On va reprendre point par pointHalo InfiniteDifficile de savoir que penser de ce trailer. Au départ j'ai cru que c'était de la CG jusqu'à ce que je vois les babines du "rhino" avec des arrêtes et que je me rende compte que c'était bien de la 3D (je n'avais pas fais gaffe à la motion "game engine". C'est complètement ouffissime, mais clairement je doute qu'un tel rendu soit pour cette gen, même sur une One X je n'y crois pas.Dans un 2eme temps on se rend compte que c'est un Halo, j'éclate de joie, puis je me dis que je ne sais pas vraiment ce que va être ce Halo infinite. Très bonne annonce donc, mais encore très floueOri and the Will of the WhispsBon je ne vais pas y aller par 4 chemins, c'est la claque ultime pour moi. Mon jeu préféré de la One qui se voit sublimé par une suite qui s'annonce comme vraiment incroyable. La réalisation déjà impressionnante du premier prend un sacré coup de veux pour le coup. J'ai hâte, mais j'ai hâte ...Sekiro Shadow Dies TwiceSurprise, le prochain From Software est là. Au départ j'ai été plutôt dérouté par le trailer. Le teaser du jeu annonçait vraiment quelque chose de sombre, glauque et malsain, avec des rumeurs parlant d'un mélange de Dark Soul et de Kuon. Au final il s'agit plus d'un mélange de Tenchu et de Dark Souls, et avec une réalisation plutôt datée. Puis en revoyant le trailer une deuxième fois, on se rend compte que le jeu à tout de même un sacré cachet, et que la patte du studio est belle et bien là !!!Fallout 76Bon perso cette série m'a toujours laissé de marbre du coup cette présentation ... m'a fait le même effetJe ne saurais quoi en dire, même si le trailer est plutôt sympaCaptain SpiritBon j'avoue que je reste un peu perplexe devant ce jeu, mais étant un énorme fan de Life is Strange, je suis quasi sur que je vais adorer. Hâte de le tâterCrackdown 3Je n'ai jamais été fan des Crackdown, et ce 3eme volet ne sera surement pas celui qui me fera aimer. Alors c'est déjà vachement plus joli que les précédentes versions, on sent des progrès ... mais il y a toujours un côté complètement daté dans les animations qui me gène.Nier AutomataBon super nouvelle, un des meilleurs jeux de la PS4 qui arrive sur One. Mais bon, ça reste un jeu déjà sorti chez le concurrent et qui plus est en démat uniquement (déçu pour le coup).Metro ExodusJ'ai testé cette série, mais je n'ai pas réussi à finir le premier. Je suis arrivé quasi à la fin mais rien à faire j'ai du mal à accrocher. Les univers post apo m'ont lassé ces derniers temps. Du coup aussi impressionnant que soit ce volet Exodus, ça ne me parle pas vraiment. Mais il faut bien reconnaitre que les mecs ont mis le paquet dessus.Kingdom Hearts 3Jamais été fan des Kingdom Hearts (la caméra à bien aidé) mais pas rebuté non plus. Ce troisième volet ne m'intéresse pas plus que cela mais je ne suis pas réfractaire à l'idée de poser mes mains dessus. En tout cas la réalisation est d'une propreté et d'un respect visuel par rapport aux films d'animation ... c'est impressionnant.Sea of ThievesHaaaaa là par contre j'ai rebondis sur ma chaiseJ'adore la façon dont Rare présente ses extensions, en te faisans comprendre à quoi tu vas avoir à faire, mais sans te le montrer. Et puis j'adore cette touche d'humour. Je sens que le jeu va encore me garder plusieurs dizaines voir centaines d'heuresBattlefield VBattlefield me fait autant d'effet que Call of Duty, à savoir une érection interne tellement je m'en fousPar contre le trailer je le trouve vraiment joli.Forza Horizon 4Autre giga baffe monumentale prise dans les gencives : la présentation de Forza Horizon 4. C'est à se demander jusqu'où Playground va aller pour nous en mettre plein la vue. C'est superbe, l'ambiance est géniale, les possibilités vont encore plus loin, ... bref le jeu laisse toute concurrence automobile sur le bas côté !! Une tuerie à venir.We Happy FewLe jeu semble toujours aussi barré, j'aime beaucoup l'univers qui prend un peu à Bioshock pour le côté frâlé des persos. Je pense que je le ferai celui làPubGLes Battle royale me font autant d'effet qu'un mars à demi bouffé resté au soleil. Autant dire que j'attendais l'annonce suivante avec impatience.Tales of Vesperia Definitive EditionCool un RPG sur One .. enfin un RPG de la 360 à peine retouché ... mouais !!The Division 2Bon encore une fois, c'est le genre d'univers qui me laisse de marbre donc même si le jeu est génial ... bah j'attendais la suite de la confShadow of the Tomb RaiderMiam, grosse claque celui là aussi. J'adore cette saga, et le peu que l'on voit dans la vidéo avec les mécanismes me fait penser un peu aux premiers volets. La réalisation semble solide et l'ambiance bonne. Seul truc qui me fait peur, la partie dans les villes actuelles qui me rappelle Tomb Raider 2 (j'avais pas aimé ce côté là). Grosse attente du coup !!SessionSurement le trailer qui m'a le plus rebuté de la conférence. Je ne suis pas fan de skateboard, mais ça peut passer encore. Mais entre le montage chiant et le hip hop en fond sonore (je déteste ça) j'ai eu du mal à regarder jusqu'au bout. Après c'est cool de voir un jeu du genre revenir depuis l'abandon des Tony Hawk's.Black Desert OnlineJe ne suis pas du tout MMO, du coup j'ai de grosses réserves sur ce titre. Pourtant l'univers me plait beaucoup et j'ai bien envie de me laisser tenter pour voir.Devil May Cry 5Je ne suis pas fan des DMC en général (sauf le volet de Ninja Theory que j'ai adoré) et ce 5ème volet ne me branche pas plus. Encore ce design et ces poses kikoo lol beau gosse classe. Je n'accroche pas du tout !!Cuphead The Delicious Last CourseLe jeu est une tuerie. Un chef d'oeuvre absolu, mais putain de dur. Je suis toujours bloqué sur le boss de fin (il m'arrache la tête ce salop) et voilà qu'ils annoncent de nouveaux boss ... mais je vais jamais le finir ce jeu moi !!!TunicPetite surprise bien sympathique que ce Tunic. Simple au premier abord mais d'un rendu d'image vraiment particulier et attirant, en plus d'un petit côté Zelda dans le gameplay. A suivre doncJump ForceC'est particulier ce mélange de licences manga avec un parti pris réaliste dans l'image. Ca pourrait être sympa mais souvent je me lasse vite de ce genre de jeux !! En tout cas j'apprécie le risque pris dans le style visuel, à voir ce que donnera le jeu final.Dying Light 2Autre jeu ou j'avais envie de passer à la suite. Pas que ça semble mauvais, loin de là, mais juste que j'ai l'impression d'avoir encore un univers post apo, monde en fin de vie et du coup je n'ai pas pu apprécié ce jeu à sa juste valeur. S'il y avait pas eu Metro, Fallout, Pub G ou The Division avant ce serait surement mieux passéBattletoadsOuaiiiiiiiiis enfiiiiiiiiin Battletoaaaaaads. Ha ouais en fait on a juste l'annonce et le titre !! Oki suivant.Just Cause 4Si je vous dis que dès que je me suis rendu compte que c'était Just Cause 4 je me suis dis que c'était le moment d'aller aux chiotte ça vous donne un ordre d'idée d'à quel point ce jeu m'intéresse ?Franchement les jeux à monde ouvert pan pan ça me sort par les trous de nez. Oki c'est bien de suivre la mode mais putain la on frôle l'overdose.Gears PopAlors celui là, il m'a doucement fait rigolerJe ne m'y attendais pas du tout !! Bon après clairement on ne voit rien du jeu et on sait juste que c'est un MOBA basé sur Gears et les figurines Pop. Donc j'attendrai de voir mais peu intéressé !!Gears TacticsOn n'en voit pas grand chose mais ça peut-être sympa si le jeu apporte une partie scénaristique en plus à la saga de base.Gears 5Jolie baffe que ce Gears 5 aussi. On sent le petit vent de fraicheur tout en gardant ce qui fait de Gears ... bah un Gears quoi. Les décors ont l'air superbes, et le jeu un peu plus décontracté dans son gameplay. Hâte d'en voir plus.Cyberpunk 2077Ca a beau ne pas être mon type de jeu, l'univers à l'air démentiel (et la musique du trailer colle super bien). J'adore toutes les références à d'autres univers cyberpunk comme Blade Runner, Ghost in the Shell ou encore Bubblegum Crisis. Franchement je viens de devenir très curieux au sujet de ce titre.Voilà pour les jeux. J'aimerais revenir aussi sur l'annonce des 5 studios qui entre dans la famille Microsoft Game Studios. C'est une excellente nouvelle à condition que Microsoft respecte l'identité de ces derniers. BOn pour Undead Labs et Compulsion Games, limite les mecs n'ont pas sorti grand chose donc opn ne peut trop rien dire sur eux. Par contre, Playground est un studio appelé à devenir l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur dans son domaine. Ils ont fait un taff remarquable avec les Forza Horizon et j'espère que MS gardera cette ligne de qualité avec eux. Idem pour Ninja Theory qui a vraiment une identité propre et que j'espère ne pas voir saccagée dans le temps car j'adore les jeux de ce studio. Enfin The Initiative (qui a mon avis changera de nom d'ici peu) qui va devenir l'une des usines à grosses prod avec 343I et The Coalition. Chose très importante à retenir, Spencer à annoncé que ces studios auraient une totale liberté de production pour leurs jeux. J'espère qu'ils s'y tiendrontCette conférence j'ai l'impression que c'est le début d'une nouvelle ère pour la Xbox. Non pas qu'il y ait eu des annonces plus extraordinaire qu'ailleurs ou d'habitude, mais parce que l'on sent un changement dans la façon de procéder. Il a toujours été dit que Phil Spencer était avant tout un joueur et qu'il allait changer l'image de la Xbox. Alors certes il y a eu du mieux mais pas comme beaucoup l'attendaient. Le bonhomme devait avoir les poings liés auparavent. Et puis vient Satya Nadella ... et là Spencer change de poste, prend du gallon. Nadella parle d'une volonté de devenir leader sur le marché, et enfin on a du concret derrière. Spencer qui récupère des jeux japonais, nouveaux studios, One X qui revient enfin sur les ambitions de ses grandes soeurs, ...Alors malheureusement les effets concrets du binôme ne vont pas se faire sentir maintenant (ce sera même peut-être encore trop tôt pour l'an prochain) et la One ne retrouvera pas l'aura de la 360 avant sa fin de vie. Mais cela augure du bon pour la prochaine gen, avec un vrai retour à la concurrence entre Sony et Microsoft.En parlant de prochaine gen, il est étonnant de vois Spencer en parler si facilement aussi tôt. Du coup ça me laisse 2 interrogations. La première est que s'il en parle déjà c'est que la machine ne tardera pas trop : 2019 ou 2020 au plus tard. La 2eme c'est que si la One X est encore à 500 boules actuellement, elle ne sera pas en dessous de 400 l'an prochain et surement pas en dessous de 300/350 en 2020.Donc ma question est la suivante, vu le prix du matos, à quel prix sortira la prochaine Xbox si elle est beaucoup plus puissante ? Ou bien est ce que le prix sera raisonnable mais l'écart de puissance moins important ?