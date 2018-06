Ninja Theory exliquent pourquoi ils ont accepter d'être dans le giron de Microsoft.



Ils expliquent qu'ils étaient arrivés à un stade où leur studio était trop petit pour faire du AAA et il était trop gros pour être un studio indépendant.

Cette situation intermédiaire intervient dans un contexte où les studios de jeux vidéos ferment de jours en jours, conférant une grande instabilité et précarité au secteur.



Après le développement de Hellblade, qui leur a obligé de multiplier les petits projets pour financer le jeu pendant une période assez incertaine avec peu de moyens,ils se sont dirigés vers Microsoft. Pour être sûr de n'être plus dans cette situation précaire et aux moyens limités.



Ainsi ils ont exigés une liberté artistique totale, ce que Microsoft accepta en plus de leur offrir des moyens marketing, financiers et technologiques propre au constructeur.



Donc ce qu'il faut retenir : Ninja Theory continuera à faire des jeux à leur image mais avec des moyens beaucoup plus importants.