13 minutes de gameplay pour Soul Calibur 6 avec les nouveaux persos dernierement dévoilé (Ivy, Geralt, Maxi, Zasalamel, Siegfried et d'autres) et nouveaux stages



UP: Quelque infos:



- Confirmé pour 2018, la date précise sera dévoilé pendant l'E3

- Geralt fera partie du mode Histoire.

- Geralt sera le seul guest dans le jeu, mais de bonne chances que autres persos guests arriverons plutard en DLC post launch.