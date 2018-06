Voici le Résumé de la Conférence Microsoft de l’E3 2018 :Halo Infinite a ouvert le bal. Phil Spencer annonce 50 jeux durant l’évènement, dont 18 exclusivités et 15 world premiere.On poursuit avec le prochain Ori, prévu pour 2019.From Software et Activision ont dévoilé Seriko : Shadows die Twice.Fallout 76 s’est dévoilé.Captain Spirit sortira le 26 juin prochain.Crackdown est prévu pour le mois de février 2019.NieR Automata sortira lui le 26 juin prochain.Metro Exodus était de nouveau présent.Kingdom Hearts 3 a dévoilé un peu de la Reine des Neiges.Le futur contenu de Sea of Thieves s’est précisé. Battlefield V a été vite aperçu.Forza Horizon 4 sortira le 02 octobre prochain. Microsoft annonce aussi l’achat de 5 studios, dont Playground Gale et Ninja Theory.We happy Few sortira le 10 août 2018.Playerunknown's Battlegrounds a dévoilé son futur contenu.Tales of Vesperia : Definitive Edition été officialisé.Ubisoft sortira Tom’s Clancy : The Division 2 le 15 mars 2019. On passe ensuite au prochain jeu du Xbox Game Pass et aux jeux indies.On passe ensuite au jeu Shadow of the Tomb Raider.Session s’est dévoilé.Black Desert était de nouveau présent.Devil May Cry 5 est enfin annoncé.Cuphead aura de nouveau contenu en 2019.Tunic a été annoncé.Bandai Namco a dévoilé Jump ForceDying Light 2 a été officialisé.Le prochain Battle Toads sortira l’année prochaine.Just Cause 4 sortira le 04 décembre 2018.Petite mise en bouche Gears of War.Pour découvrir Gears of War 5Le jeu de CDProjekt, Cyberpunk 2077, clôture cette conférenceRendez-vous demain à 3 heures 30 pour la Conférence Bethesda…Source : https://www.resetera.com/threads/official-microsoft-e3-2018-conference-thread.47989/