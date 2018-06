Tout est dans le titre, partager ici votre avis sur la conférence Microsoft E3 2018.Perso, je retiens quasiment rien, décidément je suis vraiment allergique aux exclu MS, il y a rien a faire (surement mon côté kikoo jap), en tout cas je retiens surtout l'annonce de SEKIRO : Shadow Die Twice de FromSoftware (mon dieu ce jeu, RIP Ghost of Tsushima et Nioh? ) et putain DMC V l'ambiance chélou avec la musique insupportable...c'est quoi ce truc a la DmC Devil May Cry 2 même Nero est méconnaissable, il fait bien plus Dante de DmC Devil May Cry que Nero de DMC 4, hâte de voir les fourches des fans...Pour finir c'était quand même mieux que l'infâme conférence de 2017 donc Phil je te jette pas de tomate ce soir même si c'est pas incroyable.