Réalisé par Damien Chazelle First Man suit le périple terrien de Neil Armstrong, incarné par Ryan Gosling, jusqu'à poser son pied sur la Lune.Au casting, nous retrouverons, Claire Foy, Jon Bernthal, Jason Clarke, Pablo Schreiber ou encore Brian d’Arcy James.First Man sort dans nos salles le 17 octobre 2018

posted the 06/10/2018 at 07:20 PM by leblogdeshacka