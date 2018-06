Voici tout d'abord mon dernier achat sur Nintendo Switch :J'ai pris un Customisation Set. J'hésite maitenant à prendre le Kit Robot pour avoir l'ensemble. Il fallait bien que je fasse un peu durer le suspense...Le jeu Nintendo Switch a été remporté par Kikoo31.Le jeu Ps4 a été remporté par Diablass59.Les jeux Xbox ont été remportés par Negan, pour Killer Instinct, et Cajp45, pour Sleeping Dogs.Le jeu 3DS a été remporté par Eldren.Les Figurines Amiibo ont été remportées par Monz666.La Figurine Totaku a été remportée par Ioop. Merci encore à tous les participants...Source : member15179.html

posted the 06/10/2018 at 06:12 PM by link49