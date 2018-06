Salut à tous,Ce soir je ne pourrais certainement pas suivre la conférence Microsoft en direct comme je le souhaitais, mais un petit peu plus tard. J'aimerai un moyen de pouvoir la regarder en "Replay" sans me faire spoiler et sans rien lire du tout avant. Avez-vous un lien direct ou quoi que ce soit qui me permette de la regarder sans aller sur aucun autre site ? Ou autre astuce je suis preneurMerci