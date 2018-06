Voici tout d'abord Information concernant le jeu Death Stranding :Le jeu Death Stranding serait classé PEGI 18 par le revendeur britannique Game. Une classification suggérerait une sortie assez proche, généralement dans les mois qui suivent, et non en 2019 comme certaines rumeurs le présageaient. Le jeu pourrait sortir en fin d'année. Réponse surement à la conférence Sony.Enfin, il n'est plus possible de participer aux concours E3 2018. J'annoncerais les gagnants tout à l'heure...Source : https://gamingbolt.com/death-stranding-retailer-mentions-pegi-rating-releasing-sooner-than-expected