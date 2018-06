J'ai rien compris. J'ai trouvé ça brouillon et à la fois lent par moment. Trop de moments inutiles, trop de nouveaux personnages, trop de mièvrerie, des lignes de dialogues en mode fan service, un message bisounours progressiste radicalisé.Des personnages caricaturés, de l'humour fanservice.Et surtout...BONUS ROUND :Je me suis procuré "Xenoblade Chronicles 3D" NEUF SOUS BLISTER pour MOINS CHER que sa cote argus en occase.J'ai perdu l'enchère. J'ai cliqué sur le bouton eBay qui me disait qu'il y avait d'autres objets similaires... Et là il me montre le jeu neuf sous blister achat immédiat moins cherAinsi que Kid Icarus ouvert mais en parfait état et complet. Pour une bouchée de pain