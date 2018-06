Pour le moment, Wallmart a vu juste, il nous reste quoi ?Splinter Cell, bon c'est un secret de polichinelle maintenant. WWE 2K19, comme chaque année, il sera là, Forza Horizon, bah réponse ce soir pendant la conf' XBOX, FF 7 Remake, faudra attendre la conf' SE, une date pour BGE 2 pendant la conf Ubisoft peut-être et enfin Metroid Prime.Splinter Cell jouable en coop, peut-être une présentation pendant la conf de Microsoft. Le jeu sera-t-il en monde ouvert ? A la sauce Wildlands ?

Like

Who likes this ?

posted the 06/10/2018 at 04:14 PM by leblogdeshacka