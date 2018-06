Voici une Information autour de la Xbox One :Ce soir, Microsoft dévoilera sa conférence, qui durera normalement deux heures, si on se fie à ce planning. Demain, il y aura un nouvel Inside Xbox. Phil Spencer sera présent mardi et jeudi, le jeu Sea of Thieves sera mis à l’honneur…Source : https://twitter.com/Xbox/status/1005593103640612864/