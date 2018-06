Salut à tous, Je connais quelqu'un qui est en Corée donc et qui peut me ramener un Galaxy S8 en neuf pour 340€. J'aimerai avoir des conseils de personnes qui auraient déjà ramené un smartphone de la bas. Y a-t-il des choses qu'il faut bien regarder, le téléphone fonctionnera-t-il aussi bien ? Niveau bande fréquence, langue, est il débloqué a l'international ? Merci d'avance !

Like

Who likes this ?

posted the 06/10/2018 at 01:04 PM by lemillion