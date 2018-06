Bonjour Gamekyo,Ce soir c'est le grand soir pour tout pro M qui se respecteLes attentes les plus folles sont permise, vu que la Xbox est la console qui a encore tout à prouver.(et oui..)Alors je me lance, et voici ce qui serait pour moi, une conférence digne de ce nom.En 15 points :1- rétrocompatibilité de Otogi et Otogi 2 sur Xbox One X en 4k/60fps.2- Une baisse de prix de la Xbox one X à 399 euros.3- Ori 2, Ashen, Below présenté ce soir, date de sortie ce soir dispo sur le store.4- Un casque de réalité Mixte compatible Xbox One x.5- Halo 6 qui met une raclé technique sur X.6- Splinter Cell exclu xbox. (logique pour moi)7- Blue Dragon 2 et Lost Odissey 2 exclu xbox.8- Partenariat avec Capcom pour plusieurs exclus.9- Nouvelle exclu Remedy.10- Une nouvelle console, mais cette fois ci en mode portable. (le rêve)11- Le Gamepass double le nombre de jeux disponible.12- Au minimum 3 nouvelles exclu de jeux solo sur xbox. ( et surtout qu'ils soit beau graphiquement.. très beau)13- Valve annonce Half Life 3 sur X.14- Un nouveau Banjo 100% plateforme à l'ancienne.15- Microsoft rachète Ubisoft.voilà rien de bien méchant mais au moins si ça se passe un minimum comme ça, je récupère la place que je mérite sur gamekyo après 4 ans de déprimeMon avis c'est que ce soir Microsoft va envoyer du rêve comme pas permisJe me trompe rarement.. et je met vraiment une pièce sur la console portable made in Microsoft.bonne journée à vous tous et vive le jeu vidéo !Non je ne suis pas un pro M