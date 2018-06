Nouvelle information sur le jeu Anthem, qui pour rappel sortira le 22 Février 2019 (en même temps que Days Gone). Pour jouer au jeu, il faudra obligatoirement avoir une connexion au XBOXLIVE et PSPlus.Même si il sera possible de jouer seul, le jeu est prévu pour se jouer en coop et est amené à évoluer dans le futur.Perso, il me hype bien