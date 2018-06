Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Au cours d'un livestream IGN, on a demandé aux développeurs du jeu Dead or Alive 6 si le jeu sortirait sur Nintendo Switch. Selon eux, bien qu'il n'y ait actuellement aucun plan pour commercialiser le jeu sur la console de Nintendo, les développeurs aimeraient le faire si les obstacles techniques pouvaient être surmontés sur cette console...Source : https://nintendosoup.com/dead-or-alive-6-not-coming-to-switch-for-now/

Who likes this ?

posted the 06/10/2018 at 06:21 AM by link49