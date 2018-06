Dragon Quest ne m'a jamais attiré (a part Heroes vite fait et le XI prochainement), j'ai toujours trouvé l'univers peu attirant malgré le chara design de Toriyama, la vue des combats bof et les musiques m'horripilent comme pas possible.... mais étant dans une phase animes "old school", j'ai voulu tenté cette serie de 42 épisodes diffusé en 1989.Sans être originale (ptete que pour l'epoque elle l'etait vous me direz), la serie est plutot plaisante a suivre malgré des premiers épisodes pas toujours trés captivants. Le scenario fait trés RPG (normal), on voit du decors et ça stagne rarement au même endroit. Les persos sont attachants bien qu'un peu stereotypé (le hero un peu candide, le ptit bourru, le magicien pervers et la guerriere tsundere) mais certains sortent un peu du lot comme Tiara ou encore un personnage vers la fin qui fait penser a Trunks.Pour finir l'OST est franchement cool, normal c'est pas Kōichi Sugiyama qui l'a composé (et bim).Bref une serie simple mais efficace que je vous recommande, en particulier si le trait de la serie Dragon Ball (et debut Z) vous manque.