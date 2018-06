C'est un peu la grosse surprise du jour... Electronic Arts ne rigole pas avec les joueurs et les amoureux du football et annonce une énorme nouvelle, FIFA 18 est disponible gratuitement sur PlayStation 4, Xbox One et PC ! La raison ? Pour vivre la Coupe du Monde (qui débute dans quelques jours au passage, vendredi 15 pour être exact) à travers cette production. Chose à prendre en compte, le tout est limité dans le temps, à savoir jusqu'au 15 juin prochain. Ne vous en privez pas, foncez !



On comprend mieux pourquoi le jeu n'était toujours pas dispo sur l'EA Access.