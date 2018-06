Bon Superman ne sera pas dans le numéro de juillet de Game InformerEn attendant, une édition collector, avec figurine et autres, voici la version Legion of Dawn EditionCette édition, donne accès a du cosmétiques ainsi qu'à la bande son du jeu

Like

Who likes this ?

posted the 06/09/2018 at 07:56 PM by leblogdeshacka