Voici le Résumé de la Conférence Electronic Arts de l’E3 2018 :On commence avec le jeu Battlefield V, qui aura droit à son mode Battle Royal.On poursuit avec le jeu FIFA 19, avec son mode Champion League.EA lancera son système abonnement, Origins Access Premier, permettant par exemple aux joueurs PC de jouer au jeu Madden NFL 19.Le prochain Star Wars, Jedi : Fallen Order, sortira l’année prochaine, en 2019 donc. Star Wars Battlefront 2 aura droit à de nouveaux Mode, comme Extraction, et de nouveaux personnages.En leak ce matin, Unravel 2 a été annoncé, et sort dans la foulée.On passe ensuite au jeu Sea of Solitude, qui sortira en début d’année prochaine.NBA Live 19 sortira le 07 septembre 2018.On a pu voir le rendu du jeu Madden NFL 2019.Une bataille sur Command & Conquer Rivals a été livre en direct. On passe ensuite à Anthem, de Bioware. Il sera possible de customiser son personnage.Le mode solo sera très riche, mais sera plus difficile que le mode multi-joueurs. Le jeu sortira le 22 février 2019.Rendez-vous demain à 22 heures pour la Conférence Microsoft…Source : https://www.resetera.com/threads/ea-play-2018-e3-press-conference-thread-ot-where-in-the-world-is-peter-moore.47894/