Voici 3 images non officiel de DMC V, on peut notamment apercevoir un Dante assez vieux (pas fan du tout du look mais toujours mieux que le Dantel de DmC), une grosse épée (la lame Sparda? ), et ainsi que le nouveau look de Nero.Les images sont dans une qualité catastrophique il est donc impossible de savoir si le jeu sera une claque graphique ou non.Je rappelle cependant que tout ceci n'a rien d'officiel, le fake est donc possible (après tout Capcom a toujours eu de très bons plombiers contre les fuites).