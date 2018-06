Tests

Steamworld Heist

Steamworld Heist... Kézako?!Dans ce jeu 2D au tour par tour à la X-Com, on incarne des robots à vapeur contrebandiers qui écumes les galaxies pour récupérer de l'eau après avoir été forcés de quitter la terre.Le scénario est pas vraiment très développé dans ce jeu mais ce n'est vraiment pas très important, car le jeu ne se veut pas du tout narratif.L'histoire se laisse quand même suivre même si elle n'a aucune réelle profondeur, avec des textes parfois drôles.GAMEPLAY :Comme mentionné, le jeu se déroule à la façon d'un X-Com mais en 2D.On déplace les 3 ou 4 perso dispo par mission tour à tour de la même façon qu'un X-Com.Pour ceux qui n'ont pas joué à X-Com, bouh!! Déjà... pour commencer et donc, le principe est de positionner son perso de façon à avoir un bon angle de tir en gardant une "réserve" de point pour pouvoir tirer durant le même tour..Donc, se déplacer, viser et tirer. Tout simplement... et c'est très efficace...... car avec une subtilité, les ricochets. Dans SW Heist, la plupart des armes peuvent tirer des balles qui ricochent plus ou moins loin.Il est donc possible en un tir, d'avoir 5 ricochet avant que la balle ne se loge entre les deux yeux de votre adversaire.Ce gameplay de ricochet donne des possibilités de tir que ne donne pas un X-Com car il est parfois possible que pour pouvoir toucher un ennemis, vous ayez à tirer dans la direction opposée à ce dernier.Et c'est vraiment jouissif de voir sa balle ricocher sur 3, 4 ou 5 murs avant de taper un headshot. C'est vraiment le point fort du jeu, et c'est vraiment super addictif.Durant votre aventure, vous devrez recruter de nouveaux membres d'équipages ayant leurs propres compétence qui permet de varier votre façon de jouer.A vous de tirer partie au mieux de ces compétences pour vous tirer de situations parfois difficiles.Les musiques sont peu nombreuses, mais soutiennent bien l'action.REALISATION :La 2D est vraiment sympa, la DA et les animations fonctionnent bien.On peut faire des tirs à 360°, il n'y a pas de chute de framerate.Le jeu se divise en 3 maps avec une bonne rejouabilité durant les missions, car les maps de mission se reconfigures pour ne pas avoir le même layout.Il y a aussi pas mal de collectibles pour avec des références à la popculture sous forme de chapeaux. (films, manga, etc...)Et la durée de vie, selon votre niveau de difficulté et chance en drop, sera de +/- 25h avec possibilité de newgame+.En résumé,Je ne connaissais pas le jeu, je l'ai choppé sur LRG et je ne regrette absolument pas mon achat, je ne peux que conseiller le jeu. Si vous avez aimé X-Com et que vous aimez la 2D, ce jeu est fait pour vous.Le jeu est vraiment amusant et bien réalisé. Rien à dire, chapeau à Image & Form.+ Une belle 2D réussie+ Un gameplay addictif+ Les ricochets+ Bonne durée de vie- Hmmm.../10Liste des jeux à venir :