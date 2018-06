Voici un Concours autour de l’E3 2018 :Avant tout de chose, voici le petit règlement mis au point avec d'autres membres de Gamekyo en rappel :On poursuit donc avec le sixième concours, dont le lot à gagner est une Figurine Totaku :Pour rappel, le premier concours permet de gagner un jeu Nintendo Switch :Il est possible d'y participer ici :Le deuxième concours permet de gagner un jeu Ps4 :Il est possible d'y participer ici :Le troisième concours permet de gagner deux jeux Xbox One :Il est possible d'y participer ici :Le quatrième concours permet de gagner un jeu 3DS :Il est possible d'y participer ici :Le cinquième concours permet de gagner deux Figurines Amiibo :Il est possible d'y participer ici :Bonne chance à tous...Source : member15179.html