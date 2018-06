Ce soft indépendant est un rogue-like dans lequel il faut évoluer dans un environnement procédural, sombre et souterrain en faisant attention à la faune ainsi qu'aux pièges mortels. Il faudra aussi découvrir de nombreux secrets à travers des passages cachés. Attention, car le jeu embarquera le système de la mort permanente donc chaque faux pas pourrait avoir de lourdes répercutions sur la suite.



BELOW devrait donc sortir en 2018 sur Xbox One et PC.