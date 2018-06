Des années de conflit ont livré le Récif à l'anarchie. Aux côtés de Cayde-6, vous partez enquêter sur des incidents récents. À votre arrivée, vous découvrez que les pires criminels de la Prison des vétérans ont réussi à s'évader. Ignorant l'Avant-garde, vous décidez de traquer les fugitifs dans chaque recoin du Récif. Explorez de nouvelles régions, éveillez des pouvoirs inédits, obtenez de nouvelles armes et découvrez les secrets perdus des Éveillés. Que la chasse commence.

-Traquez les 8 Barons et leurs acolytes

-Deux destinations inédites : la Côte enchevêtrée et la Cité des rêves

-Un nouveau Raid

-Gambit, un nouveau mode JcE compétitif à 4c4. Nouveaux pouvoirs, avec neuf Supers supplémentaires. Nouvelles armes et pièces d'équipement exotiques

-Nouvel archétype d'arme, l'arc légendaire. Nouvelles missions d'histoire, aventures, activités et plus encore.



En attendant, l'annonce d'une version collector, car tout les Destiny ont eu droit à une version collector, même les DLC, voici la box de Forsaken.