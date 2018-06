Voici une Information autour entre autres des jeux God of War sur Ps4 et Nintendo Labo :VgChartz a mis le Top à dater du 21 avril 2018. Le jeu God of War sur Ps4 à son lancement se serait écoulé à 2 260 046 d'exemplaires. Nintendo aurait lui écoulé 251 736 exemplaires de son jeu Nintendo Labo.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première en dépassant les 300 000 untités et la Nintendo Switch deuxième...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43212/Global/