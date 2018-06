Bonsoir.En écoutant la vidéo E3 2018 de JVlemag (à 41min52) :Kévin (journaliste de JV) évoque le fait que Konami en plus de PES 2019, aura un autre jeu dans son catalogue, il s'agit d'une franchise culte de la firme j'ai nommé Metal Gear mais il y a un mais ... bien évidemment !Asseyez-vous et préparez-vous psychologiquement !Vous êtes prêt ?Konami devrait annoncer un Metal Gear ... Battle Royale ! et ce n'est pas une blague !Voilà .... voilà .... que dire ... bah rien ...