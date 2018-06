J'avais parlé il y a un semaine d'annonces "hors jeux" lors de la conf E3 d'Ubisoft ( blog_article422144.html ). Il semblerait qu'Ubi va lancer rapidement un service de jeux en streaming, avec même des jeux venant aussi d'autres éditeurs, faire des accords avec d'autres boites (pour des smarts TV) et dans un proche avenir, une box propriétaire pour leur service. Ce qui ferais donc écho aux récentes déclarions d'Yves Guillemot sur les services de streaming de jeux vidéo

posted the 06/08/2018 at 07:21 PM