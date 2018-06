J'me disais bien que l'ancienne jaquette dene faisait pas vraiment jaquette finale !Le compteofficiel du jeu vient de confirmer que ce sera l'image plus haut qui servira de modèle à la jaquette finale, rappelant fortement celle de la trilogie deMoi, je l'aime bien ! Et vous ?Petite comparaison :

Who likes this ?

posted the 06/08/2018 at 05:41 PM by sebalt