(un des meilleurs jeux de plateforme de la console qui doit figurer dans toute collection digne de ce nom aux cotés des sonics, dynamite headdy, ristar et autre rocket knight)

Après avoir revendu ma collection de consoles et jeux rétro il y a quelques années (pour presque 8000€ quand même...) je viens de faire une rechute il y a quelques semaines et s'est manifesté l'envie irrésistible de me refaire une "nano" collection spéciale "Megadrive"...Alors il y a quelques jours j'ai craqué et j'ai racheté à un collectionneur sur Ebay une Megadrive 1 japonaise avec la vraie version de Sonikkuuu, je dis "la vraie" parce que pour rappel la version PAL de Sonic a été salement amputée techniquement (la quasi totalité des niveaux ont perdu les multiples et splendides scrollings parallax par rapport à la version jap et en plus était en 50hz...) le tout dans 1 état comme neuf (bon sauf le carton qui accuse l'âge) mais tout le reste est comme neuf la console et la manette sont rutilantes, on dirait qu'elle n'a jamais été sortie de son carton (tout était encore dans les plastiques avec le scotch dessus) je suis comme un gosse putain ! Et un vrai bonheur de voir qu'il existe encore des gens hyper soigneux !!!J'attends de recevoir la semaine prochaine les futurs premiers jeux (Rockman megaworld, Pulseman (le Megaman version Sonic), Vampire killer (version non censurée), Contra et Magical Taruruuto kunEt ce matin j'ai choppé à la Fnac de Saint lazare The evil within 2 (12€) et Yooka laylee (15€) les 2 neufs c'est plutôt cool !Voilà pour la minute AW d'un membre Gamekyo, bonne soirée et bons jeux à tous !