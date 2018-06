THQ Nordic a annoncé qu'elle ne sera pas présente à l'E3 2018, car elle a choisi de rester chez elle et de regarder la Coupe du Monde de la FIFA 2018.Cela signifie que nous n'aurons pas un nouveau regard sur Biomutant, Darksiders 3, ou tout autre titre de la société avant la gamescom en août.

posted the 06/08/2018 at 05:32 PM by negan