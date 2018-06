Voici le pourcentage de chance de voir ces jeux déjà en rumeurs depuis pas mal de temps apparaitre à l'E3 2018 selon JVL.



The Last of Us Part 2 en 2018 ? ( 10%)



Bloodborne 2 (50%)



Watch Dogs 3 (60%)



New Splinter Cell (70 %)



New Elder Scroll (30%) j'aurais personnellement mis 5 % loul



Halo et Gears (80%)



Star Fox Grand Prix (70%)



Ps5 et New Xbox (1%) bon là ça semble clairement évident



Superman par Rocksteady (70%)



Je suis assez d'accord avec eux personnellement sauf pour pour Elder Scroll qui lui n'a que 5 % de chance d'apparaitre car il ya déjà Fallout.



Et vous vos pronostics? Sur ce, vivement l'E3 !