Saito de la team Ninja:«Dans Dead or Alive 6, les seins des personnages féminins ne se trémoussent plus et ne rebondissent plus de façon exagérée, la série est devenue de plus en plus connue, et les costumes que nous avons vus jusqu'à présent sont moins révélateurs. Ce qui les rends plus humain et crédible qu'avant. ""Il va sans dire que cette décision est fortement influencée par le fait que l'industrie s'éloigne des personnages féminins ouvertement sexualisés en général, mais la Team Ninja semble avoir une vision concrète derrière ce changement de style.Si vous regardez le concept du jeu art, vous pouvez voir que Kasumi n'est plus seulement une figure de fantaisie pour les jeunes garçons, c'est une guerrière. "Article complet: