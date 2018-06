J'ai fini sur PS4 :Je continue ma petite vie de gamer quand chérie et les enfants dorment ^^ Bah oui faut faire des concessions et se coucher plus tard malgré le taf pour continuer à finir des jeux et ça reste toujours un réel plaisir.Trêve de bavardage, alors d'où sort ce FF TYPE 0 pas comme les autres avec des combats en temps réel ? Si je me trompe pas, c'est un portage de la PSP porté en HD... Ce qu' on remarque facilement au première abord.Les graphismes sont très inégaux, on sent que le taf a été fait sur les perso principaux et le reste bah... Peau de zob ! C'est grossier, ça bave etc... Mais bon, je m'attache pas à ça personnellement mais force est de constater... Le découpage des zones est également bien là pour te rappeler que le taf a été fait pour être fait. Mais boudons pas notre plaisir, que vaut ce FF Type 0 ?J'ai été dans l'ensemble assez content d'évoluer dans le monde d'Orience, les musiques sont vraiment bonnes avec des morceaux bien sympathiques, faudrait que je me trouves la bande son ^^L'histoire quand a elle est assez décousue et elle se suit sans grande surprise tout le long, difficile toutefois de s'attacher à 14 élèves... Puis leur système d'heure entre les missions est sympa mais on loupe des choses car impossible de tout realiser en une partie... Il en faut 2 mais pour le finir 2 fois faut vraiment avoir rien d'autres a faire à côté niveau jeu... Donc on reste avec des bouts d'histoire comme ça... Voilà... Génial ^^Niveau gameplay, au début on capte pas tout, j'ai mit du temps à me rendre compte que je me battais avec des cartes mdrrr. En fouillant on se rend compte que c'est pas mal, bijoux, magie, armes, arbres de compétences, invocations... Mais on est finalement vite limité (sûrement due au faite du support d'origine), on peut choisir que deux actions donc on vite fait d'utiliser les mêmes... Un bon potentiel de gâché.Ensuite, vient les missions, il y'en a deux sortes, des missions normales ou on rentre dans une ville et on réalise notre objectif puis une autre sorte ou c'est plus de la capture de villes qui se fait sur la mappemonde... Sympa mais on fait vite le tour.La difficulté du titre est très inégale, il existe une possibilité d'entraîner ses élèves quand la console est éteinte alors je me suis vite retrouvé bien au dessus des missions de l'histoire donc 0 difficultés et en dessous des opérations (missions secondaire)... Voir impossible pour moi de taper certains monstres, c'est à ne rien y comprendre et illogique, du coup je jouais entre les modes de difficulté...Vous l'aurez compris, ce FF est loin d'être parfait si on prend chaque défaut du titre séparément mais le tout mélangé c'est comme dans une salade composé, séparément tu mangerais pas tout, mais avec la sauce ben ça passe mieux ^^Ma note : 13/20