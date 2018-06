Achat Jeu

Yo! En début du mois de juin, je me suis fait plaisir avec des petits achats!J'avais pris une ps4 d'occasion il y a une semaine en me disant que j'allais économisé et puis, en jouant en Beyond Two Souls, je me suis rendu compte qu'elle faisait énormément de bruit, ça ramait dans le menu (surtout psn) et puis, la batterie de la manette se déchargeait vite. En gros, une belle grosse merde,Ensuite, j'ai vu que le magasin en question reprenait la PS4 Fat et donnait beaucoup de crédit en magasin pour la PS4 alors je me suis dit "C'est l'occasion de l'échanger cette ptain de PS4Anyway! C'est fait et je suis contentPour l'instant, j'ai 4 jeux + le PSN Plus- Doom- Final Fantasy XII- World Of Final Fantasy- Street Fighter V : Arcade Edition (+ la S3)Mon ID c'estHier soir, j'ai fini Beyond Two Souls (Gratuit avec le PS Plus de mai), même si j'ai ragé pendant le jeu, je l'ai vraiment adoré. C'est clair que les scènes d'enfant, c'est ultra lourd mais le reste j'aime beaucoup. J'ai hâte de me faire Detroit prochainement