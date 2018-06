Voici une Information concernant le jeu The Last of Us Part II :Deux revendeurs australiens, Harvey Norman et EB Games, listent le jeu avec une sortie prévue pour 2018. Cependant, il y a quelques semaines, le directeur artistique du jeu Days Gone, John Garvin, avait déclaré que The Last of Us Part II sortirait normalement après son titre. Or, hier, on a appris que Days Gone sortira le 22 février 2019. A moins que Naughty Dogs ait changé ses plans entre temps...Source : https://www.gamepur.com/news/29191-last-us-part-ii-release-date-leaked-retailer.html