C'est le site Push Square qui affirme que plusieurs internautes auraient été contactés par Amazon suite à leur précommande. Le géant américain aurait même précisé que SoulCalibur VI débarquerait finalement le 8 janvier 2019. Bien évidemment, rien n'a été officialisé par Bandai Namco...pour l'instant. SoulCalibur VI sortira sur PS4, Xbox One et PC.

Like

Who likes this ?

posted the 06/08/2018 at 02:07 PM by gat