Voici une Information autour de la version Nintendo Switch du jeu Mega Man 11 :Il y a peu, on a appris que le jeu ne sortirait pas en boite sur Nintendo Switch en Europe, et que l’Amiibo ne devrait pas non plus y être commercialisé. Une pétition a été lancée pour que Capcom change ses plans. Reste à voir si cela aboutira ou pas…Source : https://nintendosoup.com/european-fans-start-petition-to-release-mega-man-11-at-retail/