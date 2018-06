Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Le revendeur Base.com vient de lister le jeu. Selon eux, le titre sortirait en 2019 et seulement sur Ps4. Reste à voir si à la manière de Street Fighter 5, le jeu sera une exclusivité console et sortira sur PC, ou si le titre sera une exclusivité temporaire ou définitive. A moins que l'oubli de la version Xbox One soit corrigé pendant l'E3...Source : https://www.thenerdmag.com/devil-may-cry-5-ps4-exclusive/