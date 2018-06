Billets d'humeur

Pokémon et moi, c’est initialement une grande histoire d’amour, qui est devenue au fil du temps plus proche du « je t’aime, moi non plus ». Gamin (j’ai 25 ans maintenant), c’était clairement mes jeux préférés. Je me rappelle avoir découvert et adoré la version bleue, puis avoir attendu comme un fou les versions jaune, or/argent, rubis/saphir, et même diamant/perle. Chacune de ces versions m’a occupé plus de 150 heures (ouais j’avais du temps à l’époque… l’innocence de la jeunesse), et même plus de 250 heures pour la version rubis.Ensuite, les versions noir/blanc sont sorties 3 jours après mes 18 ans, et je ne m’y suis même pas intéressé. Avec du recul je suis toujours surpris de cet état de fait, mais j’étais tout simplement parti dans d’autres délires (une copine, plus de sport, plus de sorties, moins de jeux vidéos). J’ai également raté les versions noir 2 / blanc 2, et n’ai recommencé la série qu’avec les versions X/Y que j’ai honnêtement beaucoup appréciées (même si, avec du recul, elles ne m’ont pas laissé un souvenir impérissable).Quand a été annoncé le remake de rubis/saphir, j’étais comme un fou ! Ces versions sont surement mes préférées, menant à une vraie impatience de ma part. Pourtant, je n’ai pas joué plus de 25 heures et n’ai même pas terminé les quêtes post-ligue… Idem pour soleil/lune, qui m’ont fait bien envie lors de leur présentation (je suis un grand fan de « l’ambiance île »), mais qui m’ont grandement déçus dans leurs mécaniques et fond (0 liberté + beaucoup trop facile + mièvre).Aujourd’hui, avec les nouvelles annonces, j’ai bien envie de me relancer un jeu Pokémon, et en reregardant des images, je me suis fait la réflexion suivante :Certes, ce n’était pas les versions les plus abouties et de nombreux progrès ont été fait depuis, mais je trouve que cette 2D mignonne et colorée était simplement parfaitement adaptée à l’ambiance des jeux. En plus, détail d’idiot mais j’ai toujours bien aimé jouer à Pokémon en vacance / dehors / au soleil, et la 2D était franchement un plus en terme de visibilitéPar exemple, en comparant les versions rubis et saphir avec leur remake, je ne peux m’empêcher de préférer les premières citées… Je n’ai pas réussi à retrouver le même charme dans le remake.On a jamais retrouvé un univers autant coloré dans les jeux DS (les régions s’y prêtaient aussi probablement moins?), et j’ai moins apprécié leur direction artistique.Bon, évidemment mes commentaires ne sont que en ce qui concerne le déplacement sur la carte, je suis tout à fait d’accord que les derniers combats sont largement les plus beaux, et voir ses vieux Pokémon combattre en 3D était vraiment un gros kif pour moi en jouant à X/YJe précise que je ne suis pas particulièrement un fan des jeux 16 bits et de tout le délire rétro, donc ça ne concerne vraiment que PokémonPS : Bon, malgré tout ce speech, je pense que je vais me relancer une partie sur HG/SS, parce que je connais définitivement trop bien rubis/saphir