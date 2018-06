Voici une Information concernant un jeu sorti sur Nintendo Switch :Les notes reçues par le jeu Sushi Striker : The Way of Sushido lui permettent d'avoir une assez bonne moyenne Metacritic, faisant même aussi bien que certains gros jeux sortis récemment. Finalement, même si le jeu ne parait pas être un jeu ambitieux, il semblerait qu'il soit réussi. Voici d'ailleurs le test de Gamekult :Pour rappel, le jeu Sushi Striker : The Way of Sushido est disponible aujourd’hui même, sur 3DS et Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/sushi-striker-the-way-of-sushido-scores-78-on-metacritic/