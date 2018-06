Le jeu The Long Dark s'offre un prix et une date de sortie. Le jeu arrivera en pleins bouchon, le 7 Septembre sur PS4 et One.A noter, que pour le moment, la version One est plus chère que la version PS4.La boite renfermera les deux épisodes "le monde du silence" et "entre ombre et lumière" du mode narratif, les trois suivants seront ajoutés gratuitement quand ils verront le jour.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Long Dark 29.99€ Mega Man XI 29.99€ Code Vein 69.99€ Detroit: Become Human 54.99€ Nioh 20€