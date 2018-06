En attendant, plus d'infos, ainsi que la date de sortie du jeu (prévue pour 2019), voici la box d'Anthem dans sa version Deluxe.Quel contenu pour cette Deluxe Edition ?Réponse pendant la conf' de samedi soir 22hPerso, j'espère voir débarquer un gros collector avec une statue et des goodies à côté

Who likes this ?

posted the 06/07/2018 at 09:48 PM by leblogdeshacka