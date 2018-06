Voici une Information sur une exclusivité Nintendo Switch, Mario Tennis Ace :Il y a peu de temps, Nintendo a diffusé une nouvelle bande-annonce pour le Mario Tennis Aces mettant en vedette Rafael Nadal. Cette vidéo révèle certaines fonctionnalités à venir pour le jeu. Plus tard, la connexion locale sans fil entre plusieurs Nintendo Switch en mode Swing sera possible. Celle-ci sera ajoutée avec une mise à jour du logiciel prévue pour septembre. Pour rappel, le jeu Mario Tennis Ace sortira le 22 juin prochain...Source : https://nintendoeverything.com/mario-tennis-aces-update-adding-local-wireless-multiplayer-for-swing-mode-in-september/

posted the 06/07/2018 at 08:06 PM by link49